السعودية اليوم / تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مالي



باماكو 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

سجلت مالي أربع إصابات جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة المالية اليوم أن إجمالي إصابات كورونا بلغ ثلاثة آلاف و 439 إصابة مع استقرار إجمالي الوفيات في حدود 132 شخصا .

// انتهى //

13:52ت م

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باماكو 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسسجلت مالي أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح بيان لوزارة الصحة المالية اليوم أن إجمالي إصابات كورونا بلغ ثلاثة آلاف و 439 إصابة مع استقرار إجمالي الوفيات في حدود 132 شخصا .// انتهى //13:52ت م0044

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