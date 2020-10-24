، محقّقون يحدّدون موقعاً محتملاً للطائرة الماليزية المختفية منذ 6 أعوام.. أين؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 38 دقيقة من إقلاعها حدث شيءٌ كارثي حيّر العالم.. لم تهبط في الصين

حدّد محقّقون وخبراء في مجال الطيران ما قد يكون موقع التحطم المحتمل للطائرة الماليزية (MH370) التي اختفت منذ عام 2014 في أثناء توجهها من ماليزيا إلى الصين، ولم يعثر على أيّ أثرٍ لها منذ ذلك الحين.

ونقلت تقارير بريطانية عن كبار خبراء الطيران عن تحديدهم موقعاً محتملاً لتحطم طائرة الركاب المختفية منذ 6 سنوات، وهو ما يستدعي بحثاً جديداً في قاع المحيط الهندي بعد توقف عمليات البحث في 2018 عقب استحالة الوصول إلى أيّ معلومة مرتبطة باختفاء الطائرة.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية المنكوبة قد اختفت منذ 6 سنوات، وبالتحديد في السادس من مارس عام 2014، وهي في طريقها من كوالالمبور الى بكين، وعلى متنها 239 شخصاً.

وعقب قيام الرحلة باتصالها النهائي مع مراقبة الحركة الجوية بعد 38 دقيقة من الإقلاع حدث شيءٌ كارثي، حيّر العالم، اذ كان من المُفترض ان تهبط في العاصمة الصينية بكين في وقتٍ لاحقٍ من ذلك اليوم، لكنها اختفت، ولم يتم العثور إلا على القليل من آثار الطائرة.