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أعلنت الخطوط السعودية استئناف رحلاتها الدولية، إلى 33 وجهة عالمية في شهر نوفمبر المقبل، تشمل مدناً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة.
وستسيّر "السعودية" رحلاتها الدولية للفئات المستثناة والمسافرين المصرح لهم إلى 8 وجهات في أوروبا وأمريكا، هي: أمستردام وفرانكفورت ولندن ومدريد وباريس وإسطنبول وواشنطن الأمريكية، إضافة إلى 6 وجهات في إفريقيا، هي: أديس أبابا، الإسكندرية، القاهرة، الخرطوم، تونس، ونيروبي، و13 وجهة في آسيا، هي: إسلام أباد، كراتشي، بيشاور، لاهور، ملتان، دكا، جوانج زاو، جاكرتا، كوالالمبور، مانيلا، مومباي، كوتشن، دلهي، و6 وجهات في الشرق الأوسط، هي: عمان وأبو ظبي والبحرين وبيروت والكويت ودبي، داعية جميع المسافرين إلى اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 11:33 AM
تشمل مدناً بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا والولايات المتحدةنوفمبر المقبل.. الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى 33 وجهة عالمية
أعلنت الخطوط السعودية استئناف رحلاتها الدولية، إلى 33 وجهة عالمية في شهر نوفمبر المقبل، تشمل مدناً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة.
وستسيّر "السعودية" رحلاتها الدولية للفئات المستثناة والمسافرين المصرح لهم إلى 8 وجهات في أوروبا وأمريكا، هي: أمستردام وفرانكفورت ولندن ومدريد وباريس وإسطنبول وواشنطن الأمريكية، إضافة إلى 6 وجهات في إفريقيا، هي: أديس أبابا، الإسكندرية، القاهرة، الخرطوم، تونس، ونيروبي، و13 وجهة في آسيا، هي: إسلام أباد، كراتشي، بيشاور، لاهور، ملتان، دكا، جوانج زاو، جاكرتا، كوالالمبور، مانيلا، مومباي، كوتشن، دلهي، و6 وجهات في الشرق الأوسط، هي: عمان وأبو ظبي والبحرين وبيروت والكويت ودبي، داعية جميع المسافرين إلى اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا.
، نوفمبر المقبل.. الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى 33 وجهة عالمية ،
المصدر : الخليج 365
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