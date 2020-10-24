شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: أجواء معتدلة نهارًا تميل إلى البرودة ليلاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت 1442/3/7هـ، أجواء من معتدلة الى تميل للأعتدال نهاراً على معظم مناطق المملكة وليلاً من تميل للبرودة الى باردة.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه يستثنى منها مناطق مكة والمدينة وجازان التي متوقع ان يخف الحر قليلاً علىها رغم ذلك متوقع أجواء حارة نهاراً ومن معتدلة إلى تميل للأعتدال ليلاً.

وأشار إلى تحسن فرصة الأمطار على المملكة؛ حيث أن البداية على الشمالية ثم الجنوبية الغربية، ومتوقع تحسن فرصة الأمطار على أجزاء من المناطق الغربية والوسطى والشرقية خاصة شمال تلك المناطق خلال الأسبوعين القادمة.