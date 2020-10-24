آلية معرفة قيمة الدعم من حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، عن آلية احتساب قيمة الدعم المقدم إلى المستفيد، لافتًا إلى أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.
وأوضح حساب المواطن، إنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط التالي من هنـــا .
وفي وقت سابق، قال حساب المواطن، أن هناك عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، فضلًا عن تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.
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