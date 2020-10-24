“إيجار” توضح المدة اللازمة لإلغاء التجديد التلقائي للعقود الموثقة في المنصة

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أوضحت مبادرة تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بالمملكة “إيجار”، شرطًا مهمًا لإلغاء تجديد العقد تلقائيًا.

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وأشارت إلى أنه يجب إلغاء تجديد عقد الإيجار تلقائيًا قبل 60 يومًا على الأقل من مدة الانتهاء.

وأبانت أنه عند رغبة أحد الطرفين في عدم تجديد العقد يتوجب إشعار الطرف الآخر قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد، كما أكدت أنه يمكن إلغاء التجديد من خلال التواصل مع الوسيط العقاري.

Source akhbaar24.argaam

