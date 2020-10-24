شاهد.. “أرامكو” تشارك بطائرات رش لإخماد حريق تنومة بالتنسيق مع إمارة عسير

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بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة في إمارة عسير، شاركت شركة أرامكو بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة.
وبحسب مقطع فيديو نشرته إمارة عسير عبر حسابها في “تويتر”، فإن الشركة تساند الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.
ويأتي ذلك بعد يوم من قيام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مساء أمس الخميس، بجولة بالطائرة تفقد خلالها موقع حريق جبل غلامة بتنومة، ووقف على جهود الفرق الميدانية المشاركة في عمليات الإخماد.
واجتمع الأمير تركي بن طلال بالقيادات الأمنية والخدمية المشاركة في تنفيذ خطة إخماد الحريق بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، حيث وجه محافظي النماص وتنومة بتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد الفرق الميدانية.
Source almnatiq
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