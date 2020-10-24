شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..أمير عسير يطمئن على رجال الدفاع المدني المصابين في حريق تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

اطمأن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، على صحة رجال الدفاع المدني المصابين في حريق تنومة، وعددهم خمسة.

والمصابون المنومون بمستشفى النماص هم: سلمان العمري استنشق غاز أول أكسيد الكربون الناتج من الحريق، و خالد الشهري تعرض للسقوط وأُصيب بكدمات عضلية.

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وكان أمير عسير قد وجه في وقت سابق، بنقل الثلاثة المنومين بمستشفى تنومة إلى مستشفى النماص، وهم: العريف ظافر القحطاني، والعريف عبد الله الشهراني، والجندي عيسى أبوقرن.