السعودية | نشاط للرياح السطحية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة)

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الخليج 365 - الرياض- سماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة. نشر قبل 1 دقيقة - 7:13 صباحًا, 24 أكتوبر 2020 م المناطق - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية على مناطق( تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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