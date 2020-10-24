شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنة تجوب القفار بسيارتها: " أنا طير بر والدروب موسعة في ظل حاكمنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعربت المواطنة " صيته السبيعي " عن عشقها للتجول لمسافات طويلة بسيارتها الخاصة، وحياة البر وحياة البادية.

وقالت السبيعي: "الدروب موسعة ولله الحمد في ظل حاكمنا الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أطال الله في أعمارهم وحفظهم الله، نريد أن نستمتع ونوسع صدورنا، أنا طير بر وأعشق حياة البراري".

وأوضحت أنها كانت لا تملك شيئاً، سوى مصروفها من والدتها، ثم بدأت العمل في المكياج ثم البراقع وأقامت دورات في عمل المكياج، ثم النقابات.

وأضافت: " كونت مبلغاً جيداً من المال وحققت طموح حياتي بشراء منزل وسيارة جديدة، وتحملت تكاليف معيشة ولدي ووالدتي وفخورة بنفسي أنني راعية مسؤولة في كل شيء ".