السعودية اليوم / البرازيل تسجل 30026 إصابة جديدة بفيروس كورونا و571 وفاة



ريو دي جانيرو 06ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 30026إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة، وفق بيانات الوزارة.

// انتهى //

02:46ت م

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ريو دي جانيرو 06ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 30026إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 571 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة، وفق بيانات الوزارة.// انتهى //02:46ت م0171

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