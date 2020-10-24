شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: نؤيد إجراءات السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها والان نبدء بالتفاصيل

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين بشدة، في بيان أمس، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار «مفخخة»، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وأكد «العثيمين» وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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