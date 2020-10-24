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229 مخالفة لـ«تدابير كورونا».. وتطهير 725 موقعا وقائيا

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سجّلت الفرق الرقابية في أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 229 مخالفة، على المنشآت التجارية والغذائية بالمنطقة، منها 224 مخالفة كانت لعدم التقيّد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة تكدس واحدة في مساكن العمالة، وذلك خلال 724 جولة رقابية، نفذتها الفرق الرقابية الميدانية، وجولتان مشتركتان مع الجهات ذات العلاقة.

وأنجزت الأمانة رفع 6811 طنًا من النفايات، وإزالة 3349 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 8811 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة، في حين تم غسل وتطهير وتعقيم 725 موقعًا، بمشاركة 440 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 161267 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات. وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، استمرار الفرق الميدانية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك وفق خطة الأمانة، وحصر ما تم إنجازه يوميًا، منوهًا إلى أن الأمانة تستقبل البلاغات من خلال مركز «940».

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