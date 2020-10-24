«الخطوط السعودية» تعلن جدول التشغيل التدريجي لـ33 وجهة حول العالم

طالبت جميع المسافرين باتباع الإرشادات
أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، للمسافرين المصرح لهم، جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ 33 وجهة حتى الآن، تشمل مدن في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.
وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « تعلن الخطوط السعودية للمسافرين المصرّح لهم عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية لـ33 وجهة حتى الآن».
وطالبت الخطوط السعودية من جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا، مبينة أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها.
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