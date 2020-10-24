السعودية اليوم / وزير الدولة التونسي يلتقي بمدير السعودية اليوم المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات



تونس 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

التقى وزير الدولة التونسي محمد علي النفطي في العاصمة التونسية اليوم بمدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر.

وتناول الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال، إلى جانب استعراض أنشطة المنظمة وبرامج عملها خلال الفترة المُقبلة، لمزيد تعزيز التعاون والتكامل في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المنطقة العربية.

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