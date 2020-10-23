شاهد.. طالبة بالابتدائية توثق يومها الدراسي عبر منصة مدرستي بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نشرت إدارة تعليم الرياض اليوم الجمعة مقطع فيديو وثقتته إحدى طالبات المدارس الابتدائية لسير يومها الدراسة عبر منصة مدرستي نشرت إدارة تعليم الرياض اليوم الجمعة مقطع فيديو وثقتته إحدى طالبات المدارس الابتدائية لسير يومها الدراسة عبر منصة مدرستي وأظهر مقطع الفيديو الطالبة في الصف الرابع الابتدائي غلا العثمان تؤكد حرصها على الدخول يوميا لمنصة مدرستي وقناة عين لمتابعة الحصص الدروس. وأضافت أنها تبدأ يومها الدراسة بالنشيد الوطني والتمارين الرياضية، ثم تقوم بالدخول لحسابها في منصة مدرستي، وتبحث عن الجدول، ثم تستمع لشرح الدروس.

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