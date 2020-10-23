السعودية اليوم / أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا منذ تفشي الجائحة



باريس 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

تجاوزت حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا منذ بدء تفشي الجائحة عتبة المليون، فيما يزداد الوضع تدهوراً مع تسجيل البلاد أكثر من 40 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي المجموع، سُجلت 42032 إصابة جديدة بكوفيد-19، بزيادة 410 إصابات عن اليوم السابق، وهو رقم قياسي جديد منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 1,041,075 حسب الأرقام التي نشرتها الوكالة الصحية الفرنسية.

كما ارتفع عدد الوفيات مع تسجيل البلاد 298 وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 34508 على الأقل منذ بدء تفشي الجائحة.

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