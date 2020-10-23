مجلس التعاون الخليجي يدعم السعودية في مواجهة جرائم الحوثي ضد المدنيين

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، والتي كان آخرها إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة وبطريقة متعمدة تجاه المنطقة الجنوبية صباح اليوم الجمعة.

وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس، أن هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية أو المحافظات اليمنية المحررة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، كما أنها تهدد أمن المنطقة وتعرقل جهود السلام الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

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وأشار الأمين العام، إلى وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

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