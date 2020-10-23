شكرا لمتابعة خبر عن 6 شروط مهمة للتبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مستشفي الملك فيصل التخصصي عن شروط مهمة للتبرع بالدم.
وقالت المستشفي عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: لابد أن يكون عمر المتبرع 18 إلى 65 عاما ، ويجب ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلو جرام، و أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجاء والنساء مابين 12.5 إلى 18.
وأضافت المستشفي أنه يجب أن يتراوح الضغط بين 90/60 إلى 180/100، ويكون النبض بين 50 إلى 100 في الدقيقة ، ويجب ألا تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية .
كانت هذه تفاصيل خبر 6 شروط مهمة للتبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.