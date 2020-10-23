شكرا لمتابعة خبر عن 6 شروط مهمة للتبرع بالدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مستشفي الملك فيصل التخصصي عن شروط مهمة للتبرع بالدم.

وقالت المستشفي عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: لابد أن يكون عمر المتبرع 18 إلى 65 عاما ، ويجب ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلو جرام، و أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجاء والنساء مابين 12.5 إلى 18.

وأضافت المستشفي أنه يجب أن يتراوح الضغط بين 90/60 إلى 180/100، ويكون النبض بين 50 إلى 100 في الدقيقة ، ويجب ألا تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية .