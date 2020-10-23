شكرا لمتابعة خبر عن معالجة 97 نقطة من النقاط السوداء على الطرق في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل، ناصر بن محمد الراشد، أن الوزارة قامت بمعالجة 97 نقطة من أصل 123 نقطة سوداء على الطرق خلال العام الماضي.

وأضاف، وفقا لـ"الوطن"، أن نسبة معالجة النقاط السوداء وصلت إلى 79%، بينما تم معالجة 26 نقطة منها من خلال وضع اللوحات الإرشادية وأعمال الدهانات وغيرها من الأعمال لحين استكمالها.

وأكد أن الوزارة تعمل على تحديد مشكلة النقاط السوداء ووضع التوصيات اللازمة لمعالجتها من قبل المختصين.

الجدير بالذكر أن النقاط السوداء هي عبارة عن مواقع يتكرر فيها وقوع الحوادث، ويتم تصنيفها لنقاط بالغة الخطورة ومتوسطة الخطورة، ومحدودة الخطورة.