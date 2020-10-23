

نيودلهي 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 690 حالة وفاة و54366 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان صحفي إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 117306 اشخاص فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7761312 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 6948497 شخصا.

// انتهى //

10:06ت م

0023



نيودلهي 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 690 حالة وفاة و54366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان صحفي إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 117306 اشخاص فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7761312 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 6948497 شخصا.// انتهى //10:06ت م0023

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 690 وفاة و54366 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.