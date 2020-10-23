السعودية اليوم / الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن الصين سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85747 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

06:19ت م

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شنغهاي 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن الصين سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85747 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:19ت م0005

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