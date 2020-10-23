شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة نجران تعلق على شكوى عدم استكمال أحد مشروعات السفلتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

علقت أمانة منطقة نجران، اليوم الجمعة، على شكوى من أحد الأشخاص بشأن ترك الجهة المعنية جزءاً من مشروع سفلتة أحد الأحياء دون استكماله.

وأظهر مقطع فيديو، تضرر بعض شوارع حي العريسة الشمالي خلف النيابة العامة، جراء عدم استكمال مشروع السفلتة؛ فيما أكدت الأمانة أنها أحالت تلك الشكوى إلى الجهة المعنية.