شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مطور مركبات يتوقع طرح السيارات ذاتية القيادة بالمملكة بعد 8 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع شاب من مطوري المركبات ذاتية القيادة، إمكانية انتشار هذا النوع من المركبات داخل المملكة بعد 8 سنوات، بشرط تجهيز الطرق اللازمة لذلك.

وأوضح مطور المركبات، خلال مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن المركبات الجديدة بها أنظمة سلامة تساعد السائق داخلها على تفادي الأخطاء البشرية، وبينها أنظمة النقاط العمياء والرادار والبقاء في المسار ومراقبة السائق.

وقال أن تلك المركبات تحتاج إلى أشخاص يفهمون التقنيات الحديثة، كما أنه يمكن أن توجد بالمملكة خلال 8 إلى 10 سنوات مركبات حاصلة على رخصة القيادة، لافتًا إلى أن أولى الفئات المستفيدة من تلك المركبات هم ذوو الإعاقة والأشخاص فاقدو حاستي البصر والسمع، مبيناً أن السوق سيشهد خلال السنوات المقبلة طرح مركبات دون دواسة وقود أو عجلة قيادة.