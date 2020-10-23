شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري يكشف أفضل أنواع الأجبان صحيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، اليوم الجمعة، أفضل أنواع الأجبان صحيًا. كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، اليوم الجمعة، أفضل أنواع الأجبان صحيًا. وقال فهد الخضيري: " ‏أفضل الأجبان صحياً: جبن قريش منزوع الدسم ١٠٪ دهن، ثم الفيتا الأبيض بدون ملح ثم الحلوم ثم الشيدر المطبوخ ثم الشرائح ثم المثلثات ثم السائل ٧٥٪ دهن " .

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