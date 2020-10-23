شكرا لقرائتكم خبر عن 466 متعافيا من كورونا.. وانخفاض «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 401 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ترفع إجمالي الإصابات بالمملكة لـ343774 حالة، من بينها 8343 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 791 حالة حرجة.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 466 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ترفع عدد المتعافين إلى 330181 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 5250 حالة، وذلك بإضافة 15 وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء 53523 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.