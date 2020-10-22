محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة بترقية استثنائياً للمهندس خليل بن إبراهيم الشعبي مدير عام الميزانية حالياً من المرتبة الحادية عشر إلى المرتبة الثالثة عشر تقديراً من سموه للجهود المبذولة والدور الفعاّل الذي قام به خلال السنوات الماضية. 22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 11:54 PM Advertisements بقرار استثنائي.. "الشعبي" للمرتبة الـ13 بوزارة الرياضة بقرار استثنائي.. "الشعبي" للمرتبة الـ13 بوزارة الرياضة صدر قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة بترقية استثنائياً للمهندس خليل بن إبراهيم الشعبي مدير عام الميزانية حالياً من المرتبة الحادية عشر إلى المرتبة الثالثة عشر تقديراً من سموه للجهود المبذولة والدور الفعاّل الذي قام به خلال السنوات الماضية. الكلمات المفتاحية ، بقرار استثنائي.. "الشعبي" للمرتبة الـ13 بوزارة الرياضة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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