، شاهد.. مسروقات و"سراديب سرية" تكشفها مداهمة أمنية لمحل ذهب بالرياض ،

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كشفت مداهمة أمنية عن مخالفات لقرار التوطين ومسروقات ومواد مخالفة تثير الريبة ووجود مخابئ و"سراديب سرية" لمحلات تجارية بأحد الأسواق بـالرياض.
وفي التفاصيل، رافقت كاميرا قناة الإخبارية الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل والضبط الإداري جولة تفتيشية قامت بها لمتابعة مدى الالتزام بقرار التوطين والسعودة في محلات الذهب.
وكشفت الجولة عن وجود سراديب وممرات ومخابئ سرية ملحقة بأحد محلات الذهب يتم فيها إخفاء المشغولات المخالفة وغسيل الأموال والمسروقات.
وخلال الجولة التفتيشية أبرز أحد العاملين في محلات الذهب مشهداً من شيخ القبيلة يفيد بأن لديهم معاملة تحت الإجراءات في نجران وهم سعوديون من أصحاب الربع الخالي على حد قوله، ورد عليه أحد المفتشين المرافقين للجولة بأن هذا المشهد غير نظامي للعمل في محلات الذهب مشيراً إلى بطاقة الهوية الوطنية هي الصفة النظامية وأن صاحب التعريف يعد مخالفاً للتوطين وتضبط عليه مخالفة.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
الجهات الأمنية
فيديو | كشف "سراديب سرية" في مداهمة أمنية لـ #سوق_الذهب بـ #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/9TATxNkJjZ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2020
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 11:29 PM
في جولة تفتيشية لمتابعة مدى الالتزام بقرار التوطين والسعودة
كشفت مداهمة أمنية عن مخالفات لقرار التوطين ومسروقات ومواد مخالفة تثير الريبة ووجود مخابئ و"سراديب سرية" لمحلات تجارية بأحد الأسواق بـالرياض.
وفي التفاصيل، رافقت كاميرا قناة الإخبارية الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل والضبط الإداري جولة تفتيشية قامت بها لمتابعة مدى الالتزام بقرار التوطين والسعودة في محلات الذهب.
وكشفت الجولة عن وجود سراديب وممرات ومخابئ سرية ملحقة بأحد محلات الذهب يتم فيها إخفاء المشغولات المخالفة وغسيل الأموال والمسروقات.
وخلال الجولة التفتيشية أبرز أحد العاملين في محلات الذهب مشهداً من شيخ القبيلة يفيد بأن لديهم معاملة تحت الإجراءات في نجران وهم سعوديون من أصحاب الربع الخالي على حد قوله، ورد عليه أحد المفتشين المرافقين للجولة بأن هذا المشهد غير نظامي للعمل في محلات الذهب مشيراً إلى بطاقة الهوية الوطنية هي الصفة النظامية وأن صاحب التعريف يعد مخالفاً للتوطين وتضبط عليه مخالفة.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | كشف "سراديب سرية" في مداهمة أمنية لـ #سوق_الذهب بـ #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/9TATxNkJjZ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2020
، شاهد.. مسروقات و"سراديب سرية" تكشفها مداهمة أمنية لمحل ذهب بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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