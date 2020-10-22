شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مؤثر لاستغاثات مُصاب لحادث الخبر من تحت الأنقاض.. ويؤكد: كنت حامل هم أمي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، استغاثات مشاري المطيري من تحت الأنقاض إثر الانهيار الأرضي بالخبر.

وقال المطيري لبرنامج " ياهلا " : " الانهيار حدث بعد أن ركنت السيارة وأنا ماشي تقريبًا 100 متر وطالع على السلم لأدخل البرج حدث الانهيار".

وأضاف : " لم أفقد الوعي ولكن وجدت المكان مظلم وبجانبي هاتفي مكسور ولم استطيع الاتصال بأحد بسبب فقدان الشبكة".

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وتابع : حاولت أستنجد لمدة 3 ساعات وحاولت أن أضرب على ألمونيوم فوصلت إلى صوت بالخراج فكنت أتجاوب معاهم والحمد لله وصلت إلى فتحة على يدي اليمين، وكنت لم أتمكن من الحركة ولكن ساعدني العريف سليمان وشجعني وأعطاني أمل أنه استطيع الخروج.

واستكمل : قضيت 6 ساعات ونصف تحت الأنقاض، واللي كنت شايل همه من بيقوم على رعاية والدتي.

ويذكر أن العريف سليمان بن أحمد الشهري رجل الدفاع المدني خلع خوزته وبدلته الواقية لإنقاذ المحتجز لا يفصل بينه حيث كانت الأحجار تلامس أنفه ويبعد عن الفتحة التي خرج منها ما يقارب الـ 7 أمتر.

بينما أصر " العريف " سليمان على إنقاذه وكافح التحديات من أسلاك الكهرباء وغيرها من المخاطر ، وفقاً لـ " الإخبارية " .