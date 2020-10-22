وزير الخارجية يستقبل مستشارة وزير الطاقة الأمريكي

استعرضا الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين..
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المستشارة السياسية الأعلى لوزير الطاقة الأمريكي فكتوريا كوتس.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
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