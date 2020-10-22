السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يختتم زيارته التفقدية للمنطقة الشمالية



الرياض 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

اختتم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس, زيارته التفقدية للمنطقة الشمالية التي شملت قوة حفر الباطن، وقوة الواجب بشعبة نصاب يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وذلك بعد أن زار في وقت سابق قوة طريف، وعرعر، ورفحاء.

ونقل معاليه، خلال الزيارة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير

واطلع معالي رئيس هيئة الأركان العامة على جاهزية الموقف العسكري، كما جرى استعراض إيجاز لكل قوة على حدة وزيارتها.

وفي ختام الزيارة، استمع معاليه إلى الإيجاز النهائي عن المنطقة بقيادة المنطقة الشمالية.

وأشاد معالي رئيس هيئة الأركان العامة بالاحترافية والجاهزية التي وصلت إليها القوات المسلحة وهي ملتزمة ومتقيدة بجميع الاحترازات لجائحة

// انتهى //

21:57ت م

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الرياض 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساختتم معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس, زيارته التفقدية للمنطقة الشمالية التي شملت قوة حفر الباطن، وقوة الواجب بشعبة نصاب يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وذلك بعد أن زار في وقت سابق قوة طريف، وعرعر، ورفحاء.ونقل معاليه، خلال الزيارة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.واطلع معالي رئيس هيئة الأركان العامة على جاهزية الموقف العسكري، كما جرى استعراض إيجاز لكل قوة على حدة وزيارتها.وفي ختام الزيارة، استمع معاليه إلى الإيجاز النهائي عن المنطقة بقيادة المنطقة الشمالية.وأشاد معالي رئيس هيئة الأركان العامة بالاحترافية والجاهزية التي وصلت إليها القوات المسلحة وهي ملتزمة ومتقيدة بجميع الاحترازات لجائحة كورونا بدعم من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //21:57ت م0222

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