شكرا لمتابعة خبر عن الكهموس: البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد يعد بمثابة خارطة طريق " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس إن المملكة حرصت على أن تكون مثالا يحتذى بها لمواجهة كافة التحديات.

وأضاف الكهموس خلال لقائه بالإخبارية :" المملكة حرصت على تبني دول مجموعة العشرين عدة مبادرات فريدة من نوعها والتي من شأنها تشكيل أفاق جديدة وتعزيز اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين ".

وأشار الكهموس:" من أبرز تلك المبادرات تبني أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين والذي أتاح الفرصة بأن يناقش الوزراء المختصين في دول مجموعة العشرين أهم تحديات الفساد ".

وتابع الكهموس:" تم الاتفاق علي البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد يعد بمثابة خارطة طريق العالم في التغلب علي هذه التحديات ولتحقيق عالم أفضل للجميع ".