شكرا لمتابعة خبر عن الكهموس: البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد يعد بمثابة خارطة طريق " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس إن المملكة حرصت على أن تكون مثالا يحتذى بها لمواجهة كافة التحديات.
وأضاف الكهموس خلال لقائه بالإخبارية :" المملكة حرصت على تبني دول مجموعة العشرين عدة مبادرات فريدة من نوعها والتي من شأنها تشكيل أفاق جديدة وتعزيز اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين ".
وأشار الكهموس:" من أبرز تلك المبادرات تبني أول اجتماع وزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين والذي أتاح الفرصة بأن يناقش الوزراء المختصين في دول مجموعة العشرين أهم تحديات الفساد ".
وتابع الكهموس:" تم الاتفاق علي البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد يعد بمثابة خارطة طريق العالم في التغلب علي هذه التحديات ولتحقيق عالم أفضل للجميع ".
كانت هذه تفاصيل خبر الكهموس: البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد يعد بمثابة خارطة طريق " فيديو " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.