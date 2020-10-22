شكرا لمتابعة خبر عن قصة جميل جلال "مطوف الملوك" لأكثر من نصف قرن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تمكن الشيخ جميل جلال مطوف الملوك، أن يصنع مكانة عظيمة له لدى أعطم شخصيات في التاريخ بدوره الكبير لأكثر من نصف قرن.

ابتدأ العمل في الطوافة منذ عام 1367 للهجرة حيث كان يطوف بالملوك ورؤساء الدول الذين يقصدون بيت الله الحرام في كافة الأوقات.

وقال الشيخ خلال استضافته في بيته من خلال قناة " الإخبارية " : " كنت أتمنى ان أكون ضمن الطوافة في المسجد الحرام، وكان أول وزير للحج، أصدر أمر أن أكون مؤذن وبعدها طلبت أم أكون طواف".

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وأضاف : كنت أطوف بعدد كبير من الملوك ورؤساء الدول، طوفت الملك عبدالعزيز والملك عبدالله والملك فيصل، رحمهم الله، وطوفت بمشاهير مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد على كلاي.

ويذكر أن الشيخ جميل جلال من مواليد مكة المكرمة عام 1353 هـ والتحق بالمدرسة الصولتية والفيصلية بمكة ثم التحق بمعهد المعلمين حتى أصبح معلم للبدنية إلى عام هـ1405 الموافق 1985 م .

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