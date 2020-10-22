أخبار سارة حول لقاح «أكسفورد» المضاد لـ«كورونا».. أظهر استجابة مناعية قوية

أظهرت الدراسات الطبية أن لقاح «أكسفورد» المضاد لفيروس كورونا المستجد التابع لشركة «أسترا زينيكا»، يتبع التعليمات الجينية المبرمجة فيه، وقد أظهر استجابة مناعية قوية.

وخضع اللقاح لاختبارات صارمة، ولتحليل علماء في جامعة «بريستول». وأظهر اللقاح استجابةً مناعيةً قويةً. وخلص التحليل إلى أن اللقاح يوفر ضمانًا أكبر بأنه يعمل تمامًا كما هو مبرمج عليه.

وقال الأستاذ في علم الفيروسات من كلية «بريستول للطب الخلوي والجزيئي» ديفيد ماثيوز، الذي قاد البحث: «إن هذه دراسة مهمة، ونؤكد أن التعليمات الجينية التي يقوم عليها هذا اللقاح، يتم اتباعها بشكل صحيح».

وأضاف ماثيوز أنه «حتى وقت قريب لم تكن التكنولوجيا قادرة على تقديم إجابات بمثل هذا الوضوح، لكننا نعلم الآن أن اللقاح يفعل كل ما توقعناه.. وهذه أخبار سارَّة في معركتنا ضد المرض».

وركَّز الباحثون في الدراسة على دقة اللقاح واستخدام التعليمات الجينية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية.

وتوضح هذه التعليمات بالتفصيل كيفية صنع بروتين سبايك من SARS-CoV-2 الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، وهذا يعني أن مَن تم تطعيمه باللقاح، يكون جهاز المناعة لديه مدربًا مسبقًا وجاهزًا لمهاجمته.

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وقالت أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد وقائدة تجربة لقاح أكسفورد سارة جيلبرت: «هذا مثال رائع للتعاون المتعدد التخصصات، باستخدام تقنية جديدة لفحص ما يفعله اللقاح بالضبط عندما يدخل خلية بشرية».

وقالت جامعة أوكسفورد إنها ستواصل التجارب السريرية الخاصة باللقاح، بعدما توفي شخص متطوع شارك في الاختبارات.

وأكدت السلطات الصحية في البرازيل، يوم الأربعاء، وفاة متطوع يخضع للتجارب السريرية الخاصة بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أنها قامت بتقييم مستقل لما حدث، فلم يتبين لها وجود مخاوف قائمة بشأن اللقاح المحتمل ضد العدوى المسببة لمرض كوفيد 19، خصوصًا أن المريض لم يكن يتناول جرعة اللقاح الحقيقية، بل الوهمية.

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