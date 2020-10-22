، العراق: 3899 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 10 وفيات في باكستان والحصيلة 6702

سجل العراق 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 442,164 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 47 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10465, فيما سُجلت 2816 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 371,826 حالة.

من جهة أخرى، سجلت باكستان 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 325,480.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أنه تم تسجيل 462 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 309,136 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6702 حالة وفاة.

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