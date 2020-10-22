- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بمكتبه اليوم, حزمة من مشاريع الأعمال العلمية المحكمة التي نفذتها وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي.
وشملت حزمة المشاريع مجلة الحرمين العلمية المحكمة عدد "٨"، وإطلاق منتجات مركز البحث العلمي من الأبحاث، ومخرجات موسوعة الشيخ عبدالله بن حميد، وانطلاقة الأعمال والخطة الزمنية للموسوعة العلمية لمؤلفات الرئيس العام، وانطلاقة الأعمال والخطة الزمنية لموسوعة الشيخ صالح الحصين، وعرض التصور العلمي للخطة المبدئية للموسوعة الشاملة للمسجد الحرام، وعرض مخرجات كرسي جامعة الإمام محمد بن سعود لأبحاث الحرمين.
وتهدف حزم المشاريع العلمية لإبراز رسالة الحرمين الشريفين بوصفها منطلقاً لنشر هدايات الدين الحنيف، ومنبر توجيه وإرشاد للمسلمين, كما تعكس جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وصولاً إلى أداء مناسكهم وزيارتهم وسائر عباداتهم بكل يسر وسهولة.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 05:52 PM
لإبراز رسالة الحرمين في نشر هدايات الدين وتوجيه وإرشاد المسلمين
أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بمكتبه اليوم, حزمة من مشاريع الأعمال العلمية المحكمة التي نفذتها وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي.
وشملت حزمة المشاريع مجلة الحرمين العلمية المحكمة عدد "٨"، وإطلاق منتجات مركز البحث العلمي من الأبحاث، ومخرجات موسوعة الشيخ عبدالله بن حميد، وانطلاقة الأعمال والخطة الزمنية للموسوعة العلمية لمؤلفات الرئيس العام، وانطلاقة الأعمال والخطة الزمنية لموسوعة الشيخ صالح الحصين، وعرض التصور العلمي للخطة المبدئية للموسوعة الشاملة للمسجد الحرام، وعرض مخرجات كرسي جامعة الإمام محمد بن سعود لأبحاث الحرمين.
وتهدف حزم المشاريع العلمية لإبراز رسالة الحرمين الشريفين بوصفها منطلقاً لنشر هدايات الدين الحنيف، ومنبر توجيه وإرشاد للمسلمين, كما تعكس جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وصولاً إلى أداء مناسكهم وزيارتهم وسائر عباداتهم بكل يسر وسهولة.
، "السديس" يُطلق حزمة مشاريع وأعمال موسوعية بمكتبة الحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السديس" يُطلق حزمة مشاريع وأعمال موسوعية بمكتبة الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.