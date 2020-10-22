شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة الإبلاغ عن المنشأة التي تصدر فواتير بدون رقم ضريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراءات التبليغ في حال كانت المنشأة تصدر فواتير بدون رقم ضريبي.

وأكدت الهيئة أنه يمكن للفرد في هذه الحالة رفع بلاغ عبر منصات التبليغ التابعة لها سواء تلك المتاحة على الهواتف الذكية أو عبر موقعها الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أن رفع هذه البلاغات يتم في سرية تامة، حيث يتم حجب بيانات المُبلغ لضمان الحفاظ على سرية بياناته.