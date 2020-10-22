شكرا لمتابعة خبر عن آثار مؤلمة لحريق تنومة.. الدفاع المدني: "الرياح تسببت في انتشاره" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

وثّق مقطع فيديو، آثار مؤلمة للحريق الذي التهم أشجار العرعر في جبل غلامة بتنومة.

من جانبه، أكد مدير الدفاع المدني، أن الرياح الشديدة تسببت في ازدياد رقعة الحرائق، موضحًا أنه تم السيطرة على الحريق بنسبة كبيرة، ومشددًا على أنه من الصعب استخدام الطائرات العامودية في هذه المنطقة.

يذكر أن فرق الدفاع المدني باشرت منذ مساء يوم أمس الحريق، فيما أعلنت إمارة منطقة عسير تشكيل قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة من أجل دعم بلديات المنطقة بآليات لإخماد الحريق، مؤكدة أنه تم إخماد 70% من النيران المشتعلة بالجبل.

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وكشف المواطن حسن شعشاع الشهري "شاهد عيان"، أن الحريق اندلع الساعة الخامسة مساء أمس، خلف الجبل من الناحية الشرقية، وساعدت الرياح القوية علي انتشار النيران بشكل مخيف.

ووثق مقطع فيديو الطبيعة الخلابة لجبل غلامة بمحافظة تنومة قبل أشهر من الحريق.