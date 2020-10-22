فرق راجلة وطفايات يدوية تحاصر حريق تنومة

نجحت الجهات التي تولت التعامل مع حريق تنومة في تطويقه إلى حد ما، وأخمدت نحو 70% من المساحة المحددة له والتي قدرتها القيادة الميدانية لإدارة أزمة الحريق بنحو 1000*500م2، وما زالت تواصل عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وصعوبة الظروف المناخية التي تشهد نشاطا للرياح.

وباشرت آليات الدفاع المدني منذ ليلة البارحة محاولة إخماد الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة بمنطقة عسير، والذي زادت رقعته مع اشتداد هبوب الرياح، وكذلك صعوبة ووعورة منطقته الجبلية التي عرقلت مهام رجال الدفاع المدني.

وبيّن المتحدث الرسمي النقيب محمد السيد، أن فرق الدفاع المدني استجابت مباشرة لبلاغ الحريق مساء أمس، وبدأت فورا محاولة إخماده، وقال "نظراً لصعوبة تضاريس وموقع الحادث ووعورته فقد أعيق وصول الآليات، ومع ذلك باشرت الفرق عملية حصر الحريق، وتمت المكافحة بفرق راجلة تستخدم معدات وطفايات يدوية".

وأضاف "كما تمت الاستعانة بجميع القوى الآلية والمعدات الفنية والتجهيزات الخاصة بمثل هذه الحالات، وتم تطبيق خطط الاستعداد والمواجهة المعدة مسبقاً لمثل هذه الحالات، وتنفيذ خطة الاستدعاء والدعم من داخل القطاع، وبمشاركة الجهات الحكومية والخدمية المعنية بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني".

70 % نسبة السيطرة على الحريق

الفرق الراجلة تعاملت مع صعوبة تضاريس المنطقة.

صعوبة التضاريس ألجأت الدفاع المدني للاستعانة بمعدات وطفايات يدوية.

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تمت الاستعانة بالقوى الآلية والمعدات الفنية والتجهيزات الخاصة بهذه الحالة.

نفذت خطة الاستدعاء والدعم من داخل القطاع وبمشاركة الجهات المعنية.

استعين بفرق من مراكز أخرى غير تنومة والنماص.

تم تدعيم الموقف حسب الخطة من مركز بللسمر وإدارة بلقرن وقوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة عسير.

تم التركيز على حصر الحريق ومنع انتشاره لمواقع أخرى وعزل المواقع المتضررة

وكذلك المواقع التي يوجد بها سكان أو مواقع مهمة.