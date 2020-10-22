توقيع عقد تأهيل إنارة الطرق بمدينة السيح

وقعت بلدية الخرج، عقداً مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" لإعادة تأهيل إنارة الطرق والشوارع بمدينة السيح، وذلك ضمن الجهود البلدية لترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الطرق والشوارع، بالاعتماد على الفوانيس الموفرة للطاقة بنظام ليد (LED).

وأوضحت البلدية أن اعتمادها على الإضاءة بهذه التقنية الحديثة، يأتي ضمن مشاريعها المتعددة الهادفة إلى ترشيد معدلات استهلاك الطاقة، وتعزيز البُعد الحضري في مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدماتها.