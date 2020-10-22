، محافظ المويه يلتقي مدير صحة الطائف ويكرم فرق الاستقصاء الوبائي ،

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التقى محافظ المويه أحمد عبدالدايم، بمكتبه بالمحافظة صباح اليوم، مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني.
واستعرض المحافظ مع مدير الشؤون الصحية الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.
وكرم محافظ المويه فرق الاستقصاء الوبائي التي بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة جائحة كورونا.
وتفقد مدير صحة الطائف سير العمل في أقسام مستشفى المويه، حيث قام "القحطاني" يرافقة مدير مستشفى المويه عبدالله السميري بجولة على قسم الطوارئ وأقسام العيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، إضافة إلى عدد من مرافق الخدمات العامة بالمستشفى.
واطّلع "القحطاني" على سير الأعمال في المشاريع والمبادرات التطويرية في المستشفى، ودشن بيئة العمل الخارجية وغرف العزل بالإضافة لدشين مشروع المصاعد.
وأشاد مدير صحة الطائف في نهاية الجولة بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو المستشفى لخدمة المنومين والمراجعين وتطور الخدمات الصحية بالمستشفى والإنجازات التي حققها .
ووجّه "القحطاني" ببذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 03:38 PM
"القحطاني" تفقد سير العمل بالمستشفى العام ودشن مشاريع تطويريةمحافظ المويه يلتقي مدير صحة الطائف ويكرم فرق الاستقصاء الوبائي
التقى محافظ المويه أحمد عبدالدايم، بمكتبه بالمحافظة صباح اليوم، مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني.
واستعرض المحافظ مع مدير الشؤون الصحية الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.
وكرم محافظ المويه فرق الاستقصاء الوبائي التي بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة جائحة كورونا.
وتفقد مدير صحة الطائف سير العمل في أقسام مستشفى المويه، حيث قام "القحطاني" يرافقة مدير مستشفى المويه عبدالله السميري بجولة على قسم الطوارئ وأقسام العيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، إضافة إلى عدد من مرافق الخدمات العامة بالمستشفى.
واطّلع "القحطاني" على سير الأعمال في المشاريع والمبادرات التطويرية في المستشفى، ودشن بيئة العمل الخارجية وغرف العزل بالإضافة لدشين مشروع المصاعد.
وأشاد مدير صحة الطائف في نهاية الجولة بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو المستشفى لخدمة المنومين والمراجعين وتطور الخدمات الصحية بالمستشفى والإنجازات التي حققها .
ووجّه "القحطاني" ببذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
، محافظ المويه يلتقي مدير صحة الطائف ويكرم فرق الاستقصاء الوبائي ،
المصدر : الخليج 365
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