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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا والرحالة المغربي غلام ياسين، اللذين يقومان برحلة على الدراجة الهوائية؛ انطلاقاً من منطقة عسير وصولاً إلى منطقة الرياض تحت شعار "كلنا فداء للوطن".
وأشاد أمير المنطقة بالمبادرة الوطنية الرياضية، التي ترفع الوعي الرياضي والتكاتف.أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 02:42 PM
بشعار "كلنا فداء للوطن" وأشاد بالمبادرة الوطنية الرياضية التي ترفع الوعي الرياضي والتكاتف
استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا والرحالة المغربي غلام ياسين، اللذين يقومان برحلة على الدراجة الهوائية؛ انطلاقاً من منطقة عسير وصولاً إلى منطقة الرياض تحت شعار "كلنا فداء للوطن".
وأشاد أمير المنطقة بالمبادرة الوطنية الرياضية، التي ترفع الوعي الرياضي والتكاتف.
، أمير الرياض يستقبل الرحاليْن السعودي والمغربي.. يقومان برحلة بالدراجات من عسير للعاصمة ،
المصدر : الخليج 365
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