بالصور.. الدفاع المدني يواصل جهوده لإخماد حريق تنومة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشفت مديرية الدفاع المدني آخر تطورات الحريق الذى اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة. كشفت مديرية الدفاع المدني آخر تطورات الحريق الذى اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة. وأكدت المديرية أن فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير تواصل مهامها لإخماد الحريق الذى اندلع مساء يوم أمس. وأشارت إلى أن الفرق تعمل على منع وصول الحريق إلى المناطق السكنية، منوهة بعدم تسجيل أى إصابات حتى الآن. أقرأ أيضا: Advertisements

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