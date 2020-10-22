شكرا لمتابعة خبر عن اقتران القمر مع كوكب المشتري بعد الغروب بسماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيتم رصد في سماء المملكة والوطن العربي، اليوم، اقتران القمر مع كوكب المشتري، وذلك بعد غروب الشمس وبداية الليل.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر تويتر، أن كوكب المشتري سيبدو كنقطة بيضاء ساطعة أعلى القمر للراصد بالعين المجردة، وعند رؤية الكوكب من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة.

وأضاف أبو زاهرة أنه يمكن أيضًا رؤية حلقات كوكب زحل من خلال التلسكوب فقط، و خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهريًا نحو الغرب، نتيجة دوران الأرض حول محورها، لافتا إلى أن غدًا الجمعة سيلاحظ أن القمر ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.