شكرا لمتابعة خبر عن توزيع خزانات مياه على كافة الجسور في موقع حريق جبل تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

باشرت فرق الصيانة بوزارة النقل أعمالها الإحترازية في حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة المطل على الطريق الرابط بين أبها والطائف.

وأكدت الوزارة أنه تم تأمين الطريق خلال 10 دقائق، وعكس اتجاه السير عن موقع الحريق، كما وفرت كافة معدات الصيانة والبالغ عددها 25 معدة مع تأمين حركة المرور.

ولفتت إلى أن فرق الصيانة قامت بتأمين خزانات المياه وتوزيعها على كافة الجسور في موقع الحريق، بالإضافة لفتح مسارات إضافية لآليات الدفاع المدني للوصول للحريق.

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