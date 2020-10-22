«التقاعد» تحدّد موعد صرف معاشات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

حددت المؤسسة العامة للتقاعد مواعيد صرف المعاشات التقاعدية للثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2020؛ حيث نشرت قائمة بمواعيد الصرف على مدار العام يتضح من خلالها أن موعد صرف معاش أكتوبر يوم الأحد المقبل الموافق 25 من الشهر، بينما يصرف معاش نوفمبر يوم 25 فيما يكون الصرف لشهر ديسمبر يوم 24.

جاء ذلك ردًّا من مؤسسة التقاعد على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» مفاده: «السلام عليكم.. الوالد راتبه التقاعدي على البنك العربي وإلى الآن ما وصلته رسالة بنزول الراتب وش السبب ؟».

ونشرت المؤسسة إنفوجرافًا بعنوان (مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020) تضمن الإجابة عن سؤال المستفيد قائلة: عميلنا العزيز موعد صرف المعاش التقاعدي خلال عام 2020 م ، كما هو موضح في الإنفوجراف المرفق سيكون يوم 25 لشهر أكتوبر، ويوم 25 في شهر نوفمبر، بينما سيكون يوم 24 في شهر ديسمبر.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد حصلت مؤخرًا وللمرة الثالثة على شهادة «الآيزو» (ISO 22301) في إدارة استمرارية الأعمال من المعهد البريطاني للمعايير، والتي تعنى بقدرة المنظمة على الاستمرار في أداء أعمالها دون توقف خلال أوقات الأزمات والمخاطر.

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يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد من الجهات التي تبنت مفهوم إدارة استمرارية الأعمال لضمان تقديم الخدمة لعملائها وكل أصحاب المصلحة بالجودة والوقت المناسب في الظروف المختلفة تحقيقًا لاستراتيجيتها 2022 التي تسعى لتقديم الخدمة المميزة للعملاء.

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