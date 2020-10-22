بالصور.. النقل تؤمن طريق «أبها الطائف» في 10 دقائق بسبب حريق تنومة

وزارة النقل، أنها قامت بتأمين وعكس اتجاه السير بطريق (أبها –الطائف) في الجزء الخاص بحريق تنومة، خلال 10 دقائق فقط.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على «تويتر»، أن فرق الصيانة بالوزارة قامت بتأمين خزانات المياه وتوزيعها على كل الجسور في موقع الحريق، بالإضافة لفتح مسارات إضافية لآليات الدفاع المدني للوصول للحريق.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة بالوزارة باشرت أعمالها الاحترازية في حريق جبل غلامة المطل على الطريق الرابط بين أبها والطائف، وتم تأمين الطريق خلال 10 دقائق، وعكس اتجاه السير عن موقع الحريق، كما تم توفير كل معدات الصيانة والبالغ عددها 25 معدة مع تأمين حركة المرور.

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