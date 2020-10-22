المرور يطيح بمراهق جدة وثق قيادته المتهورة بالفيديو

أعلن المرور السعودي عن القبض على مراهق بجدة، وثق قيادته المتهورة بطريق (كوبري) بريمان، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل المرور مع بلاغ أحد المواطنين، معلنا، عبر «تويتر» عن القبض على المراهق، قائلا «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن يزيد القحطاني «إلى السادة في مرور جدة.. مراهق يقوم بالتهور والسرعة في طريق كبري بريمان، ويقوم بنشرها في السوشل ميديا».

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