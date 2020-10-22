الواقعة حدثت على طريق بريمان..
أعلن المرور السعودي عن القبض على مراهق بجدة، وثق قيادته المتهورة بطريق (كوبري) بريمان، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاعل المرور مع بلاغ أحد المواطنين، معلنا، عبر «تويتر» عن القبض على المراهق، قائلا «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».
وقال المواطن يزيد القحطاني «إلى السادة في مرور جدة.. مراهق يقوم بالتهور والسرعة في طريق كبري بريمان، ويقوم بنشرها في السوشل ميديا».
اقرأ أيضا:
انتبه صوت الإطارات يضعك في مأزق.. «المرور» يحذر من مخالفة تستوجب الغرامة
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يطيح بمراهق جدة وثق قيادته المتهورة بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.