اشتراك العامل.. التأمينات تحدد القيمة المستحقة على صاحب المنشأة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يتحمَّله صاحب العمل من نفقات الاشتراك للعامل.

وشاركت مؤسسة التأمينات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع «تويتر»، ضمن حملتها المتواصلة «من حقك تعرف» صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبة بتغريدة «كم يتحمَّل صاحب العمل للاشتراك عن العامل؟».

دور صاحب العمل في الاشتراك للعامل

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن صاحب العمل يتحمَّل 12% من أجر العامل المسجل (الأساسي + بدل السكن) للاشتراك عن العامل في مؤسسة التأمينات، مقسمة إلى:

9% عن نظام المعاشات.

2% عن نظام الأخطار المهنية.

1% عن نظام التعطل عن العمل.

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نسب الاشتراك في التأمينات

كما حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية، والنسب التي يتحمَّلها كل من صاحب العمل والعامل.

وأوضحت مؤسسة التأمينات أن نسبة الاشتراك في فرع المعاشات 18% وتُطبَّق على السعوديين فقط. أما نسبة الاشتراك في نظام الأخطار المهنية فتبلغ 2% وتُطبَّق على السعوديين وغيرهم.

ونوَّهت التأمينات الاجتماعية أن نسبة الاشتراك في نظام التعطل عن العمل يبلغ 2% ويطبق على السعوديين فقط.

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