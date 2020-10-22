السعودية اليوم / فروسية حائل تنظم حفل سباقها الأول لعام 1442



حائل 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس

نظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس، حفل سباقها الأول لهذا العام، بحضور الملاك ومحبي الفروسية، وذلك على ميدان الفروسية بحائل.

وتكون السباق من خمسة أشواط، إذ توج الجواد "محيص" للمالك راشد الهمزاني بشوط الكأس الرئيسي.

وحصل الجواد "دلع حائل" للمالك سلطان العلي على المركز الأول لشوط السباق الأول، فيما حقق الجواد "السعدني" المركز الأول في سباق الشوط الثاني للمالك أبناء سليمان الشمري.

بينما حقق الجواد "متفائل" المركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك جزاع الشريهي، في حين حقق المركز الأول في سباق الشوط الرابع الجواد " قاضيهم" للمالك فهيد الشلاقي.

وفي نهاية الحفل سلم مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي الكأس للفائز بالشوط الرئيسي.

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13:51ت م

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